نكون أكثر هدوءا.. وليد صلاح الدين يوجه رسائل مهمة للمنتخب بعد التأهل

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لا بد أن نكون أكثر هدوئا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التأهل الصعب للمنتخب الوطني لدور الـ 16 من بطولة إفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن منتخب مصر لو أدى اللقاءات القادمة من بطولة إفريقيا بنفس الروح الذي أدى بها لقاء كاب فيردي، سيتمكن من تحقيق نتائج إيجابية.

6 أهداف

وتابع نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن المدير الفني للمنتخب الوطني سيقف على سلبيات الأخطاء الدفاعية الكبيرة للاعبي المنتخب الوطني، والتي ساهمت في إستقبال شباك المنتخب الوطني 6 أهداف في 3 لقاءات.

