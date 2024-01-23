إصابة الشناوي| طبيب المنتخب يكشف تفاصيلها.. ومدة غيابه عن الملاعب

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب تعرض لإصابة في الكتف؛ عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا وسيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الأشعة.

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.