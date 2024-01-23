عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج| شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

قال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة اكس: "سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات يوم الأربعاء؛ ليبدأ برنامجا تأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات أمم إفريقيا 2023.. بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي".

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل  محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع  إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ 3 نقاط، وثالثا منتخب غانا برصيد نقطتين، ويتذيل المجموعة منتخب موزمبيق برصيد نقطتين.

ليفربول موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا محمد صلاح عودة محمد صلاح لإنجلترا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا رسميا

تريزيجيه يحصد جائزة رجل مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

مصطفى محمد يتضامن مع محمد صلاح باحتفال مثير| شاهد

أمم إفريقيا| رد فعل محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمصر فى مرمى الرأس الأخضر

أمم أفريقيا.. شاهد رد فعل محمد صلاح عقب هدف الرأس الأخضر بمرمى مصر

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

مسيرتنا جميلة| تصريحات نارية من فيتوريا عقب تأهل المنتخب لدور الـ16 بأمم إفريقيا

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج| شاهد

فعلها فورا.. ميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

العرابي: الشرق الأوسط على وشك الانفجار نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

الحكمة في كون آدم في السماء الأولى وعيسى بالثانية.. علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

فيديو

يحبس الأنفاس.. مقطع فيديو لتسبب أب في وفاة ابنه عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ