ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج| شاهد

كشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

<p lang="ar" dir="rtl">سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أمم_إفريقيا_2023</a> بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي. <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/osmCjJVuNa">pic.twitter.com/osmCjJVuNa</a></p>— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/LFC_Arabic/status/1749571789166969160?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أمم_إفريقيا_2023</a> بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي. <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/osmCjJVuNa">pic.twitter.com/osmCjJVuNa</a></p>— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/LFC_Arabic/status/1749571789166969160?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

قال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة اكس: "سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات يوم الأربعاء؛ ليبدأ برنامجا تأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات أمم إفريقيا 2023.. بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي".

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ 3 نقاط، وثالثا منتخب غانا برصيد نقطتين، ويتذيل المجموعة منتخب موزمبيق برصيد نقطتين.