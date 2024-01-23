عدينا مرحلة «باصي لصلاح».. «حتحوت» يعلق على صعود مصر لدور الـ16 بأمم إفريقيا

علق الإعلامي هاني حتحوت، على صعود منتخب مصر لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

‏وقال حتحوت: "الدراما الحقيقية هنا في مصر.. اعتدنا كسر القواعد.. ولا أشعر بالخجل من التأهل لدور الـ16 في بطولة مجنونة".

هاني حتحوت: عدينا مرحلة باصي لصلاح

‏وأضاف: "موزمبيق تميمة الحظ.. عملت اللي عليها وأكتر.. وانتقلنا من مرحلة باصي لصلاح.. لمرحلة نزل تريزيجيه".

‏وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله امام الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري، كما صنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني للمهاجم مصطفي محمد، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني وتأهل رسميا لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وتأهل رسميا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الستة عشر، وصيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.