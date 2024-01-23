أمراض تسبب احتباس البول لدى الرجال

يعاني بعض الرجال من مشكلة احتباس البول ويجهل البعض بعض الأمراض التي تسبب احتباس البول.

وفقا لما كشفه موقع إكسبريس، هناك عدة أمراض قد تسبب احتباس البول لدى الرجال، من بين هذه الأمراض الآتي:

أمراض تسبب احتباس البول لدي الرجال

تضخم البروستاتا (تضخم الغدة البروستاتية): يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا ضغطًا على الحالب البولية، مما يعوق تدفق البول ويسبب احتباس البول.

التهاب البروستاتا (التهاب الغدة البروستاتية): التهاب البروستاتا قد يسبب تضيقًا في الحالب البولية أو التهيج الذي يؤدي إلى صعوبة في التبول واحتباس البول.

حصى الكلى: قد تتشكل حصى الكلى في الجهاز البولي وتعوق تدفق البول من الكلى إلى المثانة، مما يؤدي إلى احتباس البول.

الأورام الحميدة أو الخبيثة: بعض الأورام في المناطق المحيطة بالمثانة أو الحالب البولية يمكن أن تعوق تدفق البول وتسبب احتباس البول.

ضعف عضلات الحالب البولية: قد يحدث ضعف في عضلات الحالب البولية نتيجة للشيخوخة أو الأمراض العصبية، مما يؤدي إلى صعوبة في تفريغ المثانة بشكل صحيح واحتباس البول.

إذا كنت تعاني من صعوبة في التبول أو احتباس البول، يجب عليك استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق وتحديد السبب المحتمل لحالتك والبدء في العلاج المناسب.