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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة لا تتوقعها تجعلك تبدو أصغر سنا

5 أطعمة لا تتوقعها
5 أطعمة لا تتوقعها تجعلكِ تبدو أصغر سناً

يحلم الجميع بأن يظل شباب إلى نهاية العمر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك خمسة أطعمة قد لا تتوقعينها والتي يمكن أن تساعد في إبقائك تبدو أصغر سنًا، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

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5 أطعمة لا تتوقعها تجعلكِ تبدو أصغر سناً

السمك الدهني: الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في تحسين مرونة البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

البندق واللوز: يحتوي البندق واللوز على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساهم في صحة البشرة وتقويتها وتقليل ظهور التجاعيد.

البازلاء الخضراء: تحتوي البازلاء الخضراء على مستويات عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، وتعمل على تغذية البشرة وتعزيز صحة الجلد.

التوت الأسود: يحتوي التوت الأسود على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تقوي الجلد وتحميه من الضرر الناتج عن العوامل البيئية.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض للشمس وتقليل علامات الشيخوخة.

من المهم أن نلاحظ أن العوامل الأخرى مثل النظام الغذائي العام والنشاط البدني والعناية العامة بالصحة والبشرة تلعب أيضًا دورًا هامًا في الحفاظ على شباب البشرة.

السمك الدهني التوت الأسود البازلاء الخضراء والفيتامينات والمعادن مضادات الأكسدة الشاى الأخضر

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