أحمد كريمة: تشهير الناس ببعضهم حرام شرعا.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن التشهير يعتبر جناية في التشريع الإسلامي وله عقوبة في الدنيا وعقوبة في الأخرة .

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" التشهير هو إذاعة السوء عن الناس ".

وأضاف أحمد كريمة :" تشهير الناس ببعضهم البعض بذكر العيوب حرام شرعا وهذا قولا واحدا".

وتابع أحمد كريمة :" حينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تحدث كثيرا عن التشهير في آيات كثيرة".

وأكمل احمد كريمة :" العلماء تحدثوا عن تحريم تشهير الإنسان بنفسه إذا قام بارتكاب مخالفة وستره الله "، مضيفا:" النبي محمد حذر من حديث الفرد عن ذنب ارتكبه بعدما ستره الله ".