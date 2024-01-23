الثلوج تغطي بحيرة ميشيجان الأمريكية ومنارة المدينة بعد عاصفة عاتية|شاهد

تساقطت الثلوج على بحيرة ميشيجان بولاية إنديانا الأمريكية دون توقف، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 90 سنتيمترا حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وغطى الرداء الأبيض شاطئ بحيرة ميشيجان ومنارة المدينة والأرصفة، التي بدت وكأنها بحر من الثلوج.



وتمّت دعوة السكان إلى ملازمة منازلهم حتى انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات بسبب سوء الأحوال الجوية حيث عملت كاسحات الثلوج لعدة أيام بهدف فتح الطرقات، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأودى أسبوع كامل من العواصف الثلجية ودرجات الحرارة المتدنية في عدة أجزاء من الولايات المتحدة بحياة 70 شخصًا على الأقل، ويتوقع المسؤولون ارتفاع عدد الضحايا في الأيام المقبلة، حيث يقومون بتقييم كامل لتأثير الانفجار القطبي الشمالي الذي ضرب البلاد.

