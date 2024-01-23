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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علي عبد النبي: ما يحدث بـ محطة الضبعة النووية حلم ويتحقق

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية

 أكد الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، أن ما يحدث بـ محطة الضبعة النووية، حلم ويتحقق، وأن مصر وقعت مع روسيا تفعيل 4 مفاعلات نووية، في ديسمبر2017.

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن كل مفاعل 1200 ميجاوات، وأن ما يحدث إضافة قوية لمصر، وقوة وأضخم مشروع في تاريخ مصر.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز لن يتم تجاوزه إلا في حالة عمل سفن فضاء، وأن ما يحدث له تأثير هام على الصناعة، والطاقة، أشياء كثيرة بالدولة.

وكشف أن مصر خلال الفترة المقبلة ستتميز بين دول العالم، بما يتم، وأن مصر كانت تتميز بقناة السويس، ولكن بعد ذلك مصر ستتميز بـ الضبعة النووية.

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