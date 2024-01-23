الثقافة تحتفل بالذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية بمجموعة من الفعاليات بالقاهرة والمحافظات

تنظم وزارة الثقافة، من خلال قطاعاتها المتعددة، عددًا من الفعاليات احتفاءً بالذكرى 72 لعيد الشرطة، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن عيد الشرطة مناسبة عزيزة علينا جميعًا، تذكرنا دائمًا بتضحيات وبسالة رجال الشرطة المصرية، في معركة الإسماعيلية عام 1952، وتؤكد على مواصلة تضحياتهم للحفاظ على مقدرات الوطن.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة أعدت برنامجًا مميزًا للاحتفاء بهذه المناسبة، يشمل العروض الفنية والأغاني الوطنية، والأفلام التسجيلية، إلى جانب الندوات الثقافية التي تعيد إلى الذاكرة جزءًا من بطولات رجال الشرطة.

حيث تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بالقاهرة والمحافظات منها حفلًا فنيًا في الثامنة مساء الخميس 25 يناير، بمسرح السامر بالعجوزة، يشارك به أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وتقدم باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية بقيادة المايسترو محمد وهيدي، إلى جانب عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" يتضمن مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والتراثية بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، إضافة إلى عدد من الفقرات المستوحاة من الفلكلور الشعبي والفقرات الاستعراضية المصاحبة للأغاني الوطنية تقدمها فرقة روض الفرج للفنون الشعبية بقيادة المدرب العربي محمد، كما يتضمن الحفل عرض فيلم عن بطولات الشرطة المصرية.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، احتفالية كبرى لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بتدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، بمشاركة فصول الباليه في التدريب وتصميم الرقصات، ويشارك في الاحتفالية عيشة فؤاد، وتصور فني للدكتور سامح صابر، وذلك في الثامنة مساء يوم الأربعاء 24 يناير على المسرح الكبير.

يتضمن الحفل عرض كلمة لكل من الشيخ الشعراوي والبابا شنودة، يليه فيلم تسجيلي عن موقعة الإسماعيلية وحادث الواحات، وبعد ذلك يتبع البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة، وترافقها تحريكات راقصة من بينها "تعظيم سلام، تحية الجيش للشرطة، سلم ع الشهداء، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدي، حبيت بلدي، هنحب مين غيرها، زي ما هي حبها، يا حبيبتي يا مصر" وغيرها من الأعمال الوطنية التي يؤديها "لميس محمود، إيمان، محمد محمود، ساندرا عماد، شرف أحمد، حبيبة، مهدي محمد، أحمد فايد، أحمد طارق، خالد، رقية مصطفى، زياد وليد، حسام، أحمد سامي، ملك أحمد، مريم حنفي، أيتن محمد، ملك جوهر، شمس الدين، لوسين تامر، أمل أحمد، أحمد مجدي ومحمد البحيري".

وفي ذات السياق، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري للأوبرا، تعقد أمسية فنية بعنوان "25 يناير" بالتعاون مع فرقة "انطلاق" ومؤسسة "بداية أمل للتنمية" وفرقة كورال مصر، بمشاركة فرقة مبدعون لذوي الهمم، وتتخللها مجموعة من القصائد الشعرية التي تجسد بطولات رجال الأمن، يقدمها الإعلامي خالد منصور، وذلك في السادسة من مساء يوم الخميس 25 يناير على المسرح الصغير.

وينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، عرضاً سينمائياً لفيلم" الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما وذلك بمركز الثقافة السينمائية، في السادسة مساء الأربعاء 24 يناير، يعقبه ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد يتحاور خلالها الجمهور مع مخرج الفيلم عاطف شكري والكاتب محمد نبيل.

ونظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حفل موسيقي غنائي بعنوان "ليلة عربية في حب مصر" أحياه فريق المركز الموسيقي بقيادة المايسترو أحمد ماهر

تضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موا النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، و"حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري"، "على الربابة"، "يا أغلى أسم في الوجود" غناء الفنانة أنغام مصطفى.

واحتفلت دار الكتب والوثائق القومية بهذه المناسبة بإقامة معرضا وثائقيا حول بطولات رجال الدخلية خلال العقود الماضية وضم المعرض مستنسخات من وثائق نادرة من مقتنيات دار الوثائق القومية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي يؤرخ لبطولات الشرطة المصرية من خلال الدوريات المصرية بدار الكتب، تلا ذلك ندوة حول "الدور الوطني للبوليس المصري"، وتحدث فيها الدكتور أسامة طلعت رئيس الدار، مؤكدًا أن الاحتفال يأتي في إطار دور دار الكتب والوثائق القومية كحافظة لتراث وتاريخ الوطن.