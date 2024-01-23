عايز تريند.. الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق على أداء الشناوي ومحمد صلاح عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:" لا الشناوي هرب و لا صلاح هرب مش عاجبك مستواهم انتقد بأدب كفاية كمية الكره و الغل و الحقد و الاساءة المستمرة دول ناس اجتهدوا و ياما قدموا مباريات كبيرة جدا و المفروض انهم يلاقوا الدعم مش الشتيمة و التقليل حتي من بعد زمايلهم اللاعبين القدامي اللي بعضهم عايز تريند و بيقولك أنا هربت قبل كده وأخيرا ادعم منتخب بلدك حتي النهاية و الحساب بعض البطولة مش بعد الصعود لدور الـ١٦".

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.