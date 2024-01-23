«الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب».. ندوة تثقيفية لرياضة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان "الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب" يتم عرضها اليوم، الثلاثاء 23 يناير 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إنه من المقرر أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يبين خلالها مكانة الشباب وأسس تربيتهم فى الإسلام وكيفية استغلال طاقاتهم وقدراتهم وتوجيهها لخدمة المجتمع، وكذلك يبين دورهم فى نهضة الأمم.