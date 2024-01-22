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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يستقبل زيارة إشرافية من قطاع الطب الوقائي بالوزارة

صدى البلد

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،هاني لطفي مراقب عام الأغذية بالإدارة الصحة العامة لمراقبة الأغذية، ومصطفى الحسيني مراقب عام الصحة المهنية بالإدارة العامة للصحة المهنية بقطاع الطب الوقائي بالوزارة، في زيارة إشرافية لمتابعة أعمال مراقبة الأغذية والصحة المهنية بمحافظة الشرقية، وذلك مساء اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور علي بسيوني مراقب أول المديرية، ومراقبي إدارات مراقبة الأغذية والصحة المهنية بالمديرية.

تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي بالمحافظة، كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة العمل بمكاتب مراقبة الأغذية، والصحة المهنية بالإدارات الصحية، وخطة المرور على المنشآت الصناعية والمنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، كما تم مناقشة مؤشرات أداء العمل فيما يخص إدارات مراقبة الأغذية والصحة المهنية بديوان عام المديرية، والإدارات الصحية بالمحافظة.

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تناول اللقاء مناقشة تقارير المرور وتقييم أداء مفتشي أقسام مراقبة الأغذية والسلامة والصحة المهنية في عدد من الإدارات الصحية، والتي تم المرور الإشرافي عليها صباح اليوم الإثنين من قبل لجنة الوزارة، والتي تشمل إدارات صحية ومستشفيات ومنشآت غذائية بكل من مراكز ومدن بلبيس والزقازيق، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات وعرض نقاط القوة ونقاط الضعف، والوقوف علي أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، كما سيعقب ذلك زيارات ميدانية أخرى على عدد من مكاتب مراقبة الأغذية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، وكذلك المرور على عدد من الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة أعمال الصحة المهنية بها.

وأثنى مراقبي الوزارة على الجهود المخلصة المبذولة من إدارات المديرية وفروعها للتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق والمنشآت الصناعية، وكذلك الإجراءات والأعمال الدفترية بمراقبة الأغذية خلال الفترة السابقة، وكذلك جهودهم المبذولة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وسلامة العاملين بهذه المنشآت.

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