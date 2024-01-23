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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار سير العمل في مشروع تطوير وتوسعة زمزم القديمة ببورسعيد

رئيس ضواحى بورسعيد
رئيس ضواحى بورسعيد تتابع إستمرار رفع كفاءة منطقة زمزم القديم

تابعت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  صباح اليوم استمرار سير العمل في مشروع تطوير و توسعة و رفع كفاءة و إضاءة و رصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي وذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء " بالتنسيق مع حي الضواحي وتنفيذ  شركة " الفتح لمقاولات الأعمال المتكاملة "

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واوضحت رئيس ضواحى بورسعيد  أن أعمال تطوير المنطقة تأتى فى إطار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا بحى الضواحى حيث سبق تطوير ورفع كفاءة مناطق فاطمه الزهراء بمراحلها الثلاث ونفيسه الجديدة واللبانه القديمة.

رئيس ضواحى بورسعيد تتابع إستمرار رفع كفاءة منطقة زمزم القديمة

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وأشارت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد  إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة و رصف الطرق الداخلية للمنطقة بالشوارع الداخلية للمنطقة وإنشاء بالوعات للأمطار و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة وتأهيلها لتتناسب مع مشروعات التنمية التى تشهدها بورسعيد وتوفر حياة كريمة للمواطنين وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا التى شهدها حى الضواحى مؤخرا.

وأشار إلى أنه تمت إزالة كافه الإشغالات والتعديات التى تعيق استكمال أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتى شملت ازاله التحويطات الحديدية حول محيط البلكونات بالطوابق الأرضية ومخالفات الخروج عن خط التنظيم والاكشاك غير المرخصة.

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