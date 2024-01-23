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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكوم عليه بالحبس 112 سنة.. ضبط مدير شركة تسويق الكترونى بالجيزة

الشرطة
الشرطة

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية عن ضبط (مدير شركة تسويق إلكترونى - مقيم بمحافظة الجيزة) لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 112 سنة وكفالات مالية فى عدد 82 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد ، شيكات ، نصب ، إستيلاء).

كما تم ضبط (مالكة محل ملابس - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية فى 73 حكم (مستأنف ، جزئى ) بتهم ( تبديد ، مبانى ).

وتم ضبط (مالك مصنع رخام - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى (47 حكم جزئى) بتهمة (تبديد).

ونجحت الحملات فى ضبط (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية فى 40 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة ، مبانى ) .

و ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 38 سنة وكفالات مالية فى 40 حكم (مستأنف ، جزئى) بتهمة ( تبديد ).

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم تبديد شيكات شركة تسويق ضبط المحكوم عليهم الهاربين

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