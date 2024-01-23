محكوم عليه بالحبس 112 سنة.. ضبط مدير شركة تسويق الكترونى بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية عن ضبط (مدير شركة تسويق إلكترونى - مقيم بمحافظة الجيزة) لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 112 سنة وكفالات مالية فى عدد 82 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد ، شيكات ، نصب ، إستيلاء).

كما تم ضبط (مالكة محل ملابس - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية فى 73 حكم (مستأنف ، جزئى ) بتهم ( تبديد ، مبانى ).

وتم ضبط (مالك مصنع رخام - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى (47 حكم جزئى) بتهمة (تبديد).

ونجحت الحملات فى ضبط (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية فى 40 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة ، مبانى ) .

و ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 38 سنة وكفالات مالية فى 40 حكم (مستأنف ، جزئى) بتهمة ( تبديد ).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.