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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على مزايا العمل بالمفاعل النووي في الضبعة

صدى البلد

يشهد الرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بعد قليل ، وضع الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة للمفاعل النووى المصري في أرض الضبعة. 

مزايا العمل بالضبعة

ويوفر المشروع النووى بالضبعة  العديد من المزايا  للعاملين به وهى ..

أولاً: السكن بمدينة نواة
 أنشئت الهيئة مدينة نواة السكنية وهي مدينة مجاورة لموقع المحطة النووية بالضبعة لإقامة العاملين وهي مدينة متكاملة تشتمل على كافة المباني الخدمية مثل دور العبادة ونادى رياضي اجتماعي وحضانة ومجمع محلات تجارية ووحدة صحية الى جانب المباني الخدمية الأخرى لتكامل الحياة بالمدينة، وذلك بالإضافة إلى عنصر الأمان في المدينة السكنية حيث يتواجد أفراد الأمن في كل مربع سكني بالإضافة للنقاط الشرطية وذلك لأمان العاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

ثانياً: الإنتقالات
كافة المواصلات سواء داخل مدينة الضبعة أو خارجها ، للانتقال من المدينة السكنية للمكاتب الإدارية والموقع والعكس، أو إلى القاهرة والإسكندرية والعكس وغيرها من الخطوط الساحلية والزراعية لتأمين ذهاب وإياب العاملين لديها بيئة عمل مناسبة.

1 - أدوات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان العاملين بموقع الضبعة ولتجنب أي مخاطر يمكن أن تحدث.

2 - ما تطلبه طبيعة العمل بنظام الورديات بموقع المحطة بالضبعة ومنها عدد مناسب من أيام الراحة وكذا وجبة عذاء يومية.

3- أجهزة الحاسب الآلي.

4- مكاتب متطورة.

ثالثاً: التدريب والتأهيل على أعلى مستوى
تطوير العاملين لديها بشكل مستمر عن طريق الالتحاق بالعديد من برامج التدريب وورش العمل سواء داخلية أو خارجية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المنظمات الدولية والشركات الأجنبية الضالعة بالمجال وذلك لمختلف التخصصات.

رابعاً: الصحة البدنية والتأمينية
1 - الاهتمام بالصحة البدنية والحالة الصحية للعاملين لديها، وتجرى لهم بشكل دورى فحوصات وتحاليل المتابعة حالتهم الصحية لتكون دائما بأفضل حال.

2- صندوق تأمين خاص للعاملين بالهيئة يعمل على توفير العديد من المزايا التأمينية.

3- وثيقة تأمين معاش بكره والتي تتيح العديد من برامج التأمين والميزات التأمينية.

والمحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.


ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود (عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود طويل الأجل على المدى العمر التشغيلى للمحطة - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد)  .

الضبعة المشروع النووى المحطة النووية الرئيس السيسي للمفاعل النووى

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