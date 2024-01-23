جريمة الجيزة.. كشف لغز سرقة دكتور داخل صيدلية في 6 أكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن ( الجيزة ) من ضبط (3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة دكتور ومساعد صيدلى حال تواجدهما داخل الصيدلية محل عملهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وإشهار (فرد محلى ، سلاح أبيض) وتهديدهما وسرقة (3 هواتف محمولة - مبلغ مالى ) ولاذوا بالهرب.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .. وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فـى الواقعة والهواتف المحمولة المستولى عليها وجزء من المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبحوزته (شاشة تلفاز- "ريسيفر" - مروحة مكتب - سماعة كبيرة - سماعة صغيرة - أنبوبة غاز ).. بمواجهته إعترف أن المضبوطات من متحصلات قيامه بسرقة مسكن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وتم ضبط (عاطل) لقيامه بمزاولة نشاط فردى تخصص فـى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بمواجهته إعترف بإرتكابه (7 ) وقائع بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما أرشد عن المسروقات (7 هواتف محمولة ) لدى عميله سئ النية (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

ونجحت الحملات فى ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بسرقة فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإستيلاء على (5 هواتف محمولة - تمثال نحاس - بعض العملات القديمة " محلية وأجنبية" ) وإخفائهم بفيلا "تحت التشطيب "وأرشد عن كافة المسروقات بالفيلا المشار إليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.