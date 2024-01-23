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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد في محافظات "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية والأمطار المحتملة، وأى تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وقال رئيس شركة مياه وصرف القناة، إنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للقيام بأخذ العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة على مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب، والعمل بصفة مستمرة على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكيد على جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحى، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مؤكدًا أن شركة محافظات القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال حدوث أمطار غزيرة أو السيول من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع شنايش وبالوعات مطابق صرف الأمطار، وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، وانتشار السيارات في الأماكن المخصصة لها.

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