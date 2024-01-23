الخطيب يصل إلى ملعب اتحاد كلباء بالشارقة لحضور مباراة الأهلي والأخدود السعودي

وصل منذ قليل، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى ملعب اتحاد كلباء في إمارة الشارقة، استعدادا لحضور المباراة الودية المقرر إقامتها بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والأخدود السعودي.

وكان في استقبال الكابتن محمود الخطيب، لدى وصوله محمد عبيد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم ووفد من ادارة النادي .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الأخدود السعودي في الثالثة - بتوقيت القاهرة - في إطار اللقاءات الودية المحددة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على التواجد بمعسكر الفريق في الامارات؛ للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وسير المعسكر وذلك بعد أيام قليلة من استلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.‏