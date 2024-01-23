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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخسر وديا من الأخدود السعودي 2-1 بالإمارات

صدى البلد

تعرض النادي الأهلي لخسارة بنتيجة 2-1 على يد الأخدود السعودي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب اتحاد كلباء بإمارة عجمان بدولة الإمارات.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود السعودي فى المباراة الودية التي تقام على ملعب اتحاد كلباء بالإمارات. 
يضم التشكيل كلا من: 
حراسة المرمى : مصطفى شوبير. 
خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة. 
خط الوسط: مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر. 
خط الهجوم : أنتوني موديست. 
وجلس على دكة البدلاء كل من رامى ربيعة ، حسين الشحات، كريستو ، محد مجدى أفشة، وسام أبو على ، مصطفى مخلوف ، أحمد عابدين ، عبد الجواد عبد الرحمن ، اسلام عبد الله ، يوسف عبد الحفيظ ، أحمد طعيمة، حازم جمال..


 

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