كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين من مصر الرقمية

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

كيفية اصدار شهادة ميلاد مميكنة لاول مرة اونلاين من مصر الرقمية

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية



كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية ،هناك خطوات عن طريق الإنترنت، عبر الدخول إلي موقع مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين

3- الضغط على زر شهادة الميلاد

4- ادخال البيانات المطلوبة

5- يجرى اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2024

ويحرص موقع صدي البلد على خدمة معرفة كيفية استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

وخاصة شهادات الميلاد التي تعد من أهم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2024

وخطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهلة وبسيطة وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدأ المرحلة الأولي باستخراج شهادة الميلاد، ويستطيع المرء استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون أي تدخل بشري.