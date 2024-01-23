عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين من مصر الرقمية

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

كيفية اصدار شهادة ميلاد مميكنة لاول مرة اونلاين من مصر الرقمية

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية


كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة اونلاين من مصر الرقمية ،هناك خطوات  عن طريق الإنترنت، عبر الدخول إلي موقع مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- الضغط على زر شهادة الميلاد
4- ادخال البيانات المطلوبة 
5-  يجرى اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2024

ويحرص موقع صدي البلد على خدمة معرفة كيفية استخراج  شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

وخاصة شهادات الميلاد التي تعد من أهم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2024

وخطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهلة وبسيطة وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدأ المرحلة الأولي باستخراج شهادة الميلاد، ويستطيع المرء استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

 إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

 إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

 

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون أي تدخل بشري.

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 

استخراج شهادة الميلاد استخراج شهادة ميلاد اون لاين استخراج شهاده ميلاد مميكنه استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية استخراج شهادة ميلاد كيفية اصدار شهادة ميلاد مميكنة لاول مرة اونلاين من مصر الرقمية اصدار شهادة ميلاد مميكنة خطوات استخراج شهاده ميلاد مميكنه خطوات استخراج شهاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

سعر الذهب الآن في مصر

في 5 دقائق.. كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل 2024

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

أسعار الذهب الآن في مصر

وظائف خالية برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألفا.. قدم الآن

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

شروط وكيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

ترشيحاتنا

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا

مقطورة و8 سيارات.. المرور: إصابة 5 أشخاص في حادث المريوطية

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

رئيس الطائفة الإنجيلية: الدولة المصرية حققت نتائج حقيقية في بناء المواطنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ