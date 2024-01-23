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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مسيرة احتفالا بعيد الشرطة

مسيرة بكورنيش الإسكندرية
مسيرة بكورنيش الإسكندرية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء لانطلاق المسيرة الشبابية بكافة المديريات على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتي ينفذها قطاع الرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية  بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 

وتم تنفيذ المسيرة من موقف  سبورتنج  إلى موقف السلسلة بمشاركة ١٠٠٠ شاب وفتاة وطليع وذوى الهمم وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية.

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تقدم المسيرة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة وقدم طلائع الفن التعبيري استعراضات فنية في مقدمة المسيرة، وذلك بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية والرياضية، وفرق التطوع والجوالة والأكاديميات والكيانات الشبابية والمتطوعين والعاملين، رافعين أعلام مصر لتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

 

وأشارت الدكتور  صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الاحتفالات هذا العام ذات طابع فني ثقافي رياضي، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشى انطلق احتفالاً بعيد الشرطة، مشيدة بالدور التاريخي لرجال الشرطة البواسل في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وإن هذه الاحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري، على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد، معرباً عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

 

 

 

 

 

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