وكيل أوقاف الإسكندرية في لقاء مع الأئمة: لا مكان لمهمل أو مقصر

قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، إنه لا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول، ولن نسمح بوجود من يؤخر المسيرة أو يكون سببا في تأخرها، وسنظل على الدرب في إثابة المجتهدين ومنحهم ما يستحقون.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة مع أئمة إدارتي العامرية أول والعامرية ثان، على هامش مقرأة الأئمة بإدارتي العامرية بمسجد علي الدين بإدارة العامرية أول، اليوم/الثلاثاء/، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والشيخ محمود نصر الدين مسئول شئون القرآن بالمديرية، والشيخ عبدالرازق عبدالله مدير إدارة العامرية أول.



وبدأ اللقاء بقراءة ما تيسر من سورة طه، ثم مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلمة فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق.



وفي كلمته، قال وكيل الوزارة إن هذه ليست المبادرة الأولى ولا الأخيرة التي تتبناها وزارة الأوقاف بقيادة وزير الأوقاف لما لديه من رؤية ثاقبة تهدف إلى خدمة المجتمع لتعود بالنفع على الوطن بأسره.



وشدد، على أهمية دور الإمام في مسجده دعويا واجتماعيا فالإمام هو الطبيب الذي يأتي إليه الناس ليتلقى كل واحد منهم دواءه الذي يجد فيه ضالته المنشودة، وقد استطاعت وزارة الأوقاف أن تتعاون مع كل المؤسسات لتتحدث عن دورها لكل فئات المجتمع.

