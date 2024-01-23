عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رجعت لبيتي.. خالد الفايد يتراجع عن الاعتزال ويعود للغناء

صدى البلد

أعلن المغني الشاب خالد الفايد تراجعه عن قرار الاعتزال، والعودة للغناء مرة أخرى والاستعداد لطرح أغنيات ألبومه الذي توقف قبل قراره المفاجيء. 

 

ونشر خالد الفايد صورا له من داخل ستوديو التسجيل، وعلق عليه قائلا:" الحمد لله رجعت لبيتي و وسط عيلتي وحبيب قلبي و أبويا الهندسة".

 

اعتزال خالد الفايد 

 

أعلن المطرب الشاب خالد الفايد العائد من الاعتزال، في أغسطس الماضي قراره باعتزال السوشيال ميديا وعدم التواصل مع جمهوره عبر صفحات السوشيال ميديا لحين يتم تأهيله مجددا للتعامل مع الجمهور.

 

وكتب خالد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  "أولا وبدون مقدمات أنا هعتزل السوشيال ميديا فتره مؤقتة لحد ما أكون مؤهل إن أنا اتعامل مع الناس بطبيعتي مره تانيه، ولكل حد أنا شتمته او نزلت بوست عليه وتعديت حدودي كشاب لسه بيبدأ وبيقول بسم الله في المجال من هنا ورايح كلامي من غير شتايم ولا تقليل من اي شخص.



وتابع: هلتزم في الچيم واتمرن كويس هبدأ أتعلم من أخطائي اللي فاتت وهحاول مكررهاش دا اخر بوست ليا الفتره دي ومش هبدء انزل بوستات الا لما الاقي نتيجة من كلامي دا واحس ان بدأت ابقي شخصية ايجابية ومؤثرة بفني الكويس وشكرا لكل اللي دعموني ووقفوا جمبي بجد بحبكم.

 

خالد الفايد يعود من الاعتزال

 

كشف الفنان خالد الفايد؛ في تصريح خاص لصدى  البلد عن تراجعه عن الاعتزال بعد فترة قصيرة .

 

وقال خالد الفايد في تصريح خاص لصدى البلد :" قررت التراجع عن الاعتزال الحمد لله ؛ وسابدأ صفحة جديدة مع الفن ".

 

وتابع :" أوعد جمهوري خلال الفترة المقبلة انني ساقدم شيئا يليق بي وبهم خلال الفترة المقبلة ".


وأضاف :" جماعات اسلامية لعبت بدماغي وأنا فوقت الحمد لله قبل فوات الاوان ".

خالد الفايد اعتزال خالد الفايد اعتزال السوشيال ميديا السوشيال ميديا المطرب الشاب خالد الفايد صفحات السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

وعد البحري تواجه التنمر بـ عندية

عندي فكرة ليسرا محنوش وسعد لمجرد تتصدر التريند وتحقق 2 مليون مشاهدة

هند صبري: ترشح "بنات ألفة" للقائمة النهائية للأوسكار إنجاز عالمي

حقق 4 ملايين دولار.. أبو نسب يتصدر شباك التذاكر السعودي

مشهد أكشن أدخله المستشفى.. حقيقة إصابة أحمد العوضي في لوكيشن التصوير

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان

أخبار الفن.. السودانية سارة سليمان: تكفلت بإنتاج فيلمي أجساد بطولية.. ملك قورة: ليلى علوي حماتي في جوازة توكسيك

ذكرى رحيل فاطمة رشدي.. تزوجت خمس مرات ونهاية مأساوية

ترشيحاتنا

عقاب جماعي للشعب.. هجوم جديد من الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

أيام معدودة.. تفاصيل التقديم في الوظائف الجديدة لوزارة التربية والتعليم

الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بعد الفوز على جامبيا

يونيو الخير| بشرى سارة من الضرائب للشركات.. و10 ملايين جنيه شرط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

روبوت دردشة يتسبب في أزمة كبيرة لشركته.. ماذا فعل؟

خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ