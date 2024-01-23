رجعت لبيتي.. خالد الفايد يتراجع عن الاعتزال ويعود للغناء

أعلن المغني الشاب خالد الفايد تراجعه عن قرار الاعتزال، والعودة للغناء مرة أخرى والاستعداد لطرح أغنيات ألبومه الذي توقف قبل قراره المفاجيء.

ونشر خالد الفايد صورا له من داخل ستوديو التسجيل، وعلق عليه قائلا:" الحمد لله رجعت لبيتي و وسط عيلتي وحبيب قلبي و أبويا الهندسة".

اعتزال خالد الفايد

أعلن المطرب الشاب خالد الفايد العائد من الاعتزال، في أغسطس الماضي قراره باعتزال السوشيال ميديا وعدم التواصل مع جمهوره عبر صفحات السوشيال ميديا لحين يتم تأهيله مجددا للتعامل مع الجمهور.





وكتب خالد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أولا وبدون مقدمات أنا هعتزل السوشيال ميديا فتره مؤقتة لحد ما أكون مؤهل إن أنا اتعامل مع الناس بطبيعتي مره تانيه، ولكل حد أنا شتمته او نزلت بوست عليه وتعديت حدودي كشاب لسه بيبدأ وبيقول بسم الله في المجال من هنا ورايح كلامي من غير شتايم ولا تقليل من اي شخص.





وتابع: هلتزم في الچيم واتمرن كويس هبدأ أتعلم من أخطائي اللي فاتت وهحاول مكررهاش دا اخر بوست ليا الفتره دي ومش هبدء انزل بوستات الا لما الاقي نتيجة من كلامي دا واحس ان بدأت ابقي شخصية ايجابية ومؤثرة بفني الكويس وشكرا لكل اللي دعموني ووقفوا جمبي بجد بحبكم.

خالد الفايد يعود من الاعتزال

كشف الفنان خالد الفايد؛ في تصريح خاص لصدى البلد عن تراجعه عن الاعتزال بعد فترة قصيرة .

وقال خالد الفايد في تصريح خاص لصدى البلد :" قررت التراجع عن الاعتزال الحمد لله ؛ وسابدأ صفحة جديدة مع الفن ".

وتابع :" أوعد جمهوري خلال الفترة المقبلة انني ساقدم شيئا يليق بي وبهم خلال الفترة المقبلة ".



وأضاف :" جماعات اسلامية لعبت بدماغي وأنا فوقت الحمد لله قبل فوات الاوان ".