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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى رحيل فاطمة رشدي.. تزوجت خمس مرات ونهاية مأساوية

فاطمة رشدي
فاطمة رشدي

تحل اليوم، ذكرى رحيل الفنانة فاطمة رشدي، والتي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى، نستعرض أبرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي.


تزوجت فاطمة رشدي خمس مرات، الأول كان عزيز عيد الذى علمها القراءة والكتابة وأصول التمثيل وضمها إلى فرقة رمسيس لتحصل على البطولة المطلقة، وأطلق عليها لقب «سارة برنار الشرق»، خاصة أن برنار قامت ببطولة العمل نفسه فى لغته الأصلية.

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ولكن انفصلت عنه وأسفرت الزيجة عن ابنتها الوحيدة، وتزوجت بعدها من المخرج كمال سيلم ولم تستمر الزيجة طويلا لتقرر الانفصال، لتتزوج الثالث وهو المخرج محمود عبد الجواد ولم تستمر أيضا الزيجة حتى قررت الانفصال، وبعد ذلك تزوجت من رجل أعمال وأخيرا ضابط بالبوليس.
 

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وبرغم من النجاحات التي حققتها فاطمة رشدي، إلا أن نهايتها كانت كانت مأساوية، حيث لم يكن لديها المال لتنفقه على مرضها ولم تجد سكنا لائقا، حيث تدخل الفنان فريد شوقى لعلاجها على نفقة الدولة وتوفير المسكن الملائم لها، وتم ذلك بالفعل.

إلا أن القدر لم يمهلها لتتمتع بما قدمته لها الدولة، لتموت وحيدة تاركة وراءها ثروة فنية عملاقة، وذلك فى 23 يناير عام 1996م عن عمر ناهز 84 عامًا.

الفنانة فاطمة رشدى الفنان فريد شوقي الفنانة فاطمة ذكرى رحيل الفنانة فاطمة رشدي

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