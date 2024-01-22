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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس تصوير فيلم «بنقدر ظروفك» في المنيب.. صور

فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك

انتهى نجوم وأبطال فيلم "بنقدر ظروفك" من تصوير عدد من مشاهد العمل في كلوب محمد علي بكورنيش المنيب.

 

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي.

 

فيلم بنقدر ظروفك

قصة فيلم بنقدر ظروفك تدور حول تساؤل مفاده: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟!.

فيلم بنقدر ظروفك، بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك فيلم بنقدر ظروفك احمد الفيشاوي نسرين طافش مي سليم

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