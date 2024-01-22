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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى مخرج باب الحارة.. سبب وفاة بسام الملا والغناء له بجنازته

بسام الملا
بسام الملا

تحل اليوم الإثنين 22 يناير ذكرى رحيل المخرج السوري بسام الملا، الذي ولد في 13 فبراير عام 1956، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز الـ 65 عاما.

وقدم بسام الملا، عدد من الأعمال الفنية العربية التي حققت نجاح كبير، أبرزها مسلسل باب الحارة بأجزاءه الخمسة.


بسام الملا ومسيرته

يذكر أن المخرج بسام الملا ، دخل معهد الفنون وكان في مجموعته المخرج مروان بركات وتخرجوا كمخرجين بنفس السنة، وقدم العديد من الأعمال الدرامية السورية الناجحة من أبرزها: «الخوالي، باب الحارة ج1، أيام شامية، باب الحارة ج3، العبابيد، الخشخاش».

 

أخر أعمال بسام الملا

وكان أخر أعمال بسام الملا الفنية، هو مسلسل سوق الحريرالذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الماضي 2021.


وفاة بسام الملا

توفي المخرج بسام الملا، يوم 22 يناير عام 2022، وترددت أنباء حول إصابته بفيروس كورونا وهو الامر الذى ساهم فى وفاته.

خرجت بعض التقارير الصحفية بمواقع عربية توضح أن السبب الحقيقى وراء رحيل بسام الملا هو تعرضه الى ازمة قلبية نتيجة ارتفاع فى ضغط الدم ومرضه بالسكر.


جنازة بسام الملا

وظهر عدد من اقارب بسام الملا، في فيديو من جنازته يقومون بالغناء له والدعاء له بالرحمة والمغفرة بشكل غنائى.

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