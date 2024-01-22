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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم مقسوم تريند عبر موقع أكس .. تفاصيل

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

تمكن فيلم مقسوم ، من التواجد ضمن قائمة الأسماء الأكثر تداولا عبر منصة التغريدات العالمية   أكس  علي مدار الساعات الماضية . 

واحتل فيلم مقسوم المركز الرابع ضمن الاسماء الاكثر تدوينا عبر موقع التغريدات العالمي أكس . 

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

 

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ومن ناحية أخري تنظر الفنانة ليلي علوي عرض فيلم أخر خلال الفترة القادمة ، وهو فيلم “آل شنب|” .

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

الفنانة ليلى علوى الفنانة سماء ابراهيم سماء إبراهيم فيلم مقسوم عمرو وهبة

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