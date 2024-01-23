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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقق 4 ملايين دولار.. أبو نسب يتصدر شباك التذاكر السعودي

بوستر أبو نسب
بوستر أبو نسب

تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام شباك تذاكر المملكة العربية السعودية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث حقق إيرادات منذ عرضه تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي، وما يعادل الـ 14 مليون ريال سعودي، ويأتي ذلك النجاح بعد أن تصدر إيرادات موسم رأس السنة في مصر وحقق حتى الآن في دور العرض المصرية أكثر من 40 مليون جنيه. 

 


الجدير بالذكر أن فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ويشاركه في البطولة:ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

 

ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبو نسب المملكة العربية السعودية جحيم في الهند بيومي فؤاد دور العرض المصرية حمدي الميرغني

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