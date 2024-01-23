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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. السودانية سارة سليمان: تكفلت بإنتاج فيلمي أجساد بطولية.. ملك قورة: ليلى علوي حماتي في جوازة توكسيك

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة أبرزها:

 

عرض 4 أفلام في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم، 4 أفلام قصيرة، على مسرح سيد درويش، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

 

الإتيكيت.. إصدار جديد لنادين جاد عن عصير الكتب في معرض الكتاب

أصدرت دار عصير الكتب للنشر والتوزيع كتاب الإتيكيت لخبيرة ومدربة الإتيكيت نادين جاد ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

 

ملك قورة: ليلى علوي حماتي في جوازة توكسيك

قالت الفنانة ملك قورة، إنها تترقب طرح فيلم جوازة توكسيك التي تشارك في بطولته مع الفنانة ليلى علوي، خلال الفترة المقبلة.

 

لماذا لم تكرم نقابة الموسيقيين نجاة في مصر؟.. حلمي عبد الباقي يجيب

كشف الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن أسباب تقديم الفنان مصطفى كامل استقالته من منصبه، قائلا أن من ضمن الأسباب هو عدم تفاعل أعضاء النقابة معه وهو نشيط للغاية ولا يستطيع أحد أن يكون مثله في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية.
 

السودانية سارة سليمان: تكفلت بإنتاج فيلمي «أجساد بطولية»

كشفت الفنانة السودانية سارة سليمان عن كواليس تغلبها على مصاعب الإنتاج خلال خروج فيلمها "أجساد بطولية" الذي عرض مؤخرا في دار الأوبرا.

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