عرض 4 أفلام في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم، 4 أفلام قصيرة، على مسرح سيد درويش، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، أن الأفلام الأربعة المقرر عرضها بنادي سينما أوبرا الإسكندرية، هي: “ميت بالصدفة - هدية منتصف الليل - الناجون من الحر - هي والزحمة”.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم عقب عرض الأفلام الأربعة عقد ندوة لمناقشتها بمشاركة المخرجين نهى بظاظو، أسامة القزاز، روان الديب، وإسلام عبد الجواد، ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

وكان نادى سينما الأوبرا قد عرض الفيلم التسجيلي موسيقى فى بر مصر "الزمان" وذلك في بمسرح سيد درويش " أوبرا إسكندرية " .

جاء ذلك فى إطار التعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمركز القومي للسينما وبمناسبة باليوم العالمي للموسيقى.

وعقب عرض الفيلم ندوة كل من الدكتورة رانيا يحيي أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ، المخرجة حنان راضي والدكتور مدحت عبد السميع الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون ويديرها الناقد السينمائى أحمد النبوي ومن إعداد سماح عبد اللاه .

الفيلم من انتاج قنوات النيل المتخصصة ويستعرض إسهامات مصر في التطور الموسيقى منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم .