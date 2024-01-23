الإتيكيت.. إصدار جديد لنادين جاد عن عصير الكتب في معرض الكتاب

أصدرت دار عصير الكتب للنشر والتوزيع كتاب الإتيكيت لخبيرة ومدربة الإتيكيت نادين جاد ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

عن الكتاب

هذا الكتاب لن يساعدك فقط على معرفة الإتيكيت الصحيح لتعرف كيفية التصرف الصحيحة في كثيرٍ من المواقف التي تتعرض لها يوميًّا، أو معرفة آداب المناسبات العامة والخاصة، سواء في العمل والشارع ومع الأصدقاء، وكل مكان تذهب إليه، بل هو كتاب يعلمك كيفية احترام الآخرين وحسن التعامل معهم على المستوى الإنساني.



يعلمك كيف تترك انطباعًا جيدًا في نفوس الآخرين، وتكسب احترامهم وتقديرهم، يساعدك للتكيف والانسجام مع الآخرين في شتى المواقف، مهما اختلفت الشخصيات والطباع وتنوعت الجنسيـات والثقافات.

كتاب سيجعلك ترتقي في تعاملك مع نفسك قبل تعاملك مع الآخرين.



نادين جاد



تقول نادين انا خبير اتيكيت و مدرب معتمد

بدأت في مجله كلمتنا في باب كلام بنات و كنت صاحبه لايف استايل في كلمتنا و اسأل نادين، وتتابع نادين كانت المرأة دائما تشغلني في كل تفاصيلها كيف تكون جميله ومثقفة وكيف تتصرف في كل شؤون الحياه، وكيف تكون صاحبة بصمه جميلة و قويه في كل مكان وقدوة حسنة.



وأضافت عملت في كثير من المجلات والإذاعة وكان لدي برنامج أنتي احلى مع نادين و خليكي استايل مع نادين وتخصصت أكثر في الإتيكيت حتى وصلت للتدريس في مكتبه مصر الجديدة من سنين ومازلت، وعملت مع الأزهر الشريف ودرست ورش لكل مايشرف عليه الأزهر من مدارس او معاهد او دور أيتام، غير باب تعلم الاتيكيت مع نادين في مجله نور للأطفال تحت إشراف دار الأزهر الشريف لتعليم فن الاتيكيت، و معلومة يوميه على صفحه المجلة على الفيس بوك بالإضافة إلى حلقة أسبوعية على قناه dmc برنامج السفيرة عزيزه عن الاتيكيت لمده 3سنوات ولقاءات متعددة في أغلب القنوات المعروفة الحياه و النهار و المحور و mbc و ten و صدى البلد و غيرها من القنوات.