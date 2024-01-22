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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انطلاق معرض الكتاب.. تعرف على البرنامج الثقافي للطفل

صدى البلد

ينطلق خلال أيام  معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة". 

تستضيف هذه الفعالية الثقافية الهامة فعالياتها في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وسيتم تخصيص جناح خاص للأطفال، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات بالإضافة إلى تصفح العديد من الإصدارات الكتابية الموجودة.

البرنامج الثقافي للأطفال 

يهدف البرنامج الثقافي للأطفال في هذه الدورة إلى بناء الثقافة وتنمية الوعي لدى الأطفال بروح الانتماء والحس الوطني. سيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات التي ستعقد في قاعة خاصة مخصصة للأطفال. ومن بين هذه الفعاليات: القصص الشفهية، والعروض الفنية مثل المسرح والأراجوز وعروض العرائس والغناء والسيرك. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم العديد من البرامج الأخرى مثل لقاءات مع رؤساء التحرير وحفلات توقيع للكتاب الصغار وتكريم المساهمات الأدبية والفنية للأطفال وعروض الكتب وحكايات تاريخية وحكايات من سيناء ولقاءات مع الكتاب والفنانين من المحافظات ومعارض فنية وورش فنون تشكيلية وورش الحكي. 

ويشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من الكتاب والرسامين والفنانين المتخصصين في ثقافة الطفل من القاهرة والمحافظات. وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الفعاليات حكايات حول البيئة، وسيتم عرض أفلام الكرتون والأغاني والمسرحيات والعروض العرائس والأفلام التوعوية على شاشة سينمائية.

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ويتم التركيز في برنامج الأطفال على "شخصية المعرض للأطفال الكاتب الكبير يعقوب الشاروني"، حيث ستُقدم خمس ندوات في القاعة الرئيسية لمناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك التاريخ والتراث ورواية اليافعين والنقد في أعمال يعقوب الشاروني.

وسيتم استقبال الزوار في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة، في يوم الخميس، سيتم استقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، أما يوم الجمعة، سيتم استقبال القراء بعد صلاة الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ثم يستأنف الاستقبال من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

يشارك في المعرض حوالي 1200 ناشر من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعد زيادة بنسبة 153 ناشرًا مقارنة بالدورة السابقة. وتشارك في المعرض 70 دولة من مختلف الجنسيات، مما يعزز فكرة شعار المعرض "نصنع المعرفة... نصون الكلمة" ويثريها.

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