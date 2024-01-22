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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قطفة زعتر.. معرض للفنانة التشكيلية وفاء ياديس دعما للقضية الفلسطينية

صدى البلد

ينطلق يوم الإثنين المقبل معرض "قطفة زعتر"، ضمن سلسلة معارض تقيمها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس “أونلاين” لدعم غزة والقضية الفلسطينية.

ويتناول المعرض القانون غير الإنساني للاحتلال الإسرائيلي بتجريم قطف الزعتر للمواطن الفلسطيني من أرضه للاستخدام الطبيعي اليومي.

يأتي معرض "قطفة زعتر" لإلقاء الضوء على هذا القانون الذى تم إعلانه وتطبيقه منذ عام 1977 حتى اليوم .

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وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن المحتل الاسرائيلي يعلم أن الزعتر والعكوب ونباتات اخرى من تراث فلسطين، ومن أهم مكونات أكلاتها الشعبية ومصدر للعلاج بالأعشاب لكل بيت، فتم إصدار قانون بتجريم قطف هذه الأعشاب جميعا.

وتضيف الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، أن الإعلام يجب أن يتكاتف ويتصدى لمثل هذه التعديات على حقوق الإنسان الطبيعية، ومواجهة تجاهل منظمات حقوق الإنسان لهذا العذاب اليومي للمواطن الفلسطيني، وحث الدول التي تقف صامته على إدانة هذه القوانين غير الشرعية ولا انسانية بحقوق الفلسطينيين جميعا.

يأتي معرض "قطفة زعتر" بعد عدة معارض أقامتها ياديس لدعم القضية الفلسطينية منها "كلام في الحرب" و "دبكة على تل أبيس" و "حصاد الشهيد" .

معرض الفنانة التشكيلية القضية الفلسطينية قطفة زعتر المحتل الإسرائيلي

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