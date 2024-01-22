مِرَايتَك للكاتب مصطفي حسني أبوزيد يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "مِرَايتَك" للكاتب مصطفى حسني أبوزيد ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

يناقش الكتاب مجموعة من الخواطر والافكار والمشاعر وكذلك بعض القناعات والمواقف التي ستعيش معها حالة مختلفة في كل فقرة تقرأها .

وبالنظر للهدف الاكبر والاسمى من الكتاب فهو التعبير عن اكبر كم ممكن من المشاعر والافكار المدفونة بداخلنا والتي منا من يستطيع ان يعبر عنها بقدر كاف و مُرض له , و منا من لا تسعفه الكلمات عن وصف ما يدور بداخله ويحتاج من يساعده في التعبير عنها بحجمها الحقيقي.



يقول الكاتب في كتابه :



ما تاخدش كل حاجة على اعصابك وتفضل تجلد في نفسك و روحك ، اصل مش شرط خالص تكون أسأت الاختيار أو قراراتك غلط ، أو حتي المشكلة فيك انت من الاساس ..

اوقات كتير ربنا بيرتب لينا تجارب بيكون فيها حكمة و دروس في اللي بيحصلك فيها ، هتفيدك وتنفعك في اللي جاي بعدين ..

بيكون بيهيألك بيها حياة احسن جاية ، هتاخد فيها بالاسباب من كل اللي عشته ومريت بيه وجربته وفهمت منه الدنيا اكتر ..

دا ماحدش بيحس بطعم الحلو و يعرف قيمته، الا لما يجرب ويدوق الوحش ..

فا اهدا كده وخُد نفس عميق وقول الحمد لله، الجاي أحلي بإذن الله ..

خلي عندك يقين دايماً ، ان ربنا مابيجبش حاجة وحشه ابداً ..

مصطفى حسني هو كاتب شاب من مواليد محافظة القاهرة ، ويعد كتاب مِرَايتَك عمله الأدبي الأول ، وهو خريج كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية و يعمل حالياً بدرجة مدير مشروع .