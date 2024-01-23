أخبار الفن: موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال .. ظهور ياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن ليلى زاهر وياسمين عبد العزيز:

كشف الفنان أحمد زاهر عن موعد خطوبة ابنته ليلى زاهر وهشام جمال .

وقال زاهر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن الموعد المقرر للخطوبة هو الصيف المقبل، وذلك بعد قراءة الفاتحة قبل أيام قليلة.

أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد ظهورها بصورة جديدة .

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة بوضع رمز بخاتم ، وهو ماركة احد المجوهرات الشهيرة.

نشر الفنان محمد أنور صورة جمعته بزوجته نوران والفنانة نجاة الصغيرة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: مع العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة.

كشف الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن أسباب تقديم الفنان مصطفى كامل استقالته من منصبه، قائلا أن من ضمن الأسباب هو عدم تفاعل أعضاء النقابة معه وهو نشيط للغاية ولا يستطيع أحد أن يكون مثله في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية.