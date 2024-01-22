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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

ليلى زاهر وهشام جمال
ليلى زاهر وهشام جمال

كشف الفنان أحمد زاهر عن موعد خطوبة ابنته ليلى زاهر وهشام جمال .

وقال زاهر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن الموعد المقرر للخطوبة هو الصيف المقبل، وذلك بعد قراءة الفاتحة قبل أيام قليلة.

 

خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

علقت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على خطوبتها من المنتج هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “مش هنقدر نوصفلكم إحنا مبسوطين قد ايه بفرحتكم بينا زي فرحة أهالينا بالظبط مليون شكرا لكل اللي اخد من وقته عشان يبارك لنا او يدعي لنا".
 

ليلى أحمد زاهر

وقال أحمد زاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلى ربنا يسعدكم، ويبعد عنكم العين”.

ونشرت الفنانة الشابة ملك زاهر صوراً جديدة من خطوبة شقيقتها ليلى زاهر والمنتج هشام جمال عبر حسابها بتطبيق“إنستجرام”.

وعلقت ملك زاهر: "قراية فاتحة لولي والله ما مصدقة وأنا بكتب الكلام ده، مش مصدقة إن أختي وبنتي حبيبتي اللي ماعنديش أغلى منها في الدنيا بقت أحلى عروسة في العالم كله، فرحانة من كل قلبي ومطمنة عليها مع أحلى وألذ عريس في الدنيا، ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين ويخليكم لبعض العمر كله وأشوفكم دايما مع بعض ومبسوطین".

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بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

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