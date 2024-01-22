ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد ظهورها بصورة جديدة .

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة بوضع رمز بخاتم ، وهو ماركة احد المجوهرات الشهيرة .

في الوقت ذاته توقع رواد السوشيال ميديا ان ذلك ربما يكون فال خير لارتباط ياسمين عيد العزيز مره اخري كما توقعت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف .

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.



وتألقت ياسمين بإطلالة ساحرة وجذابة،حيث ارتدت فستان جلد لامع باللون البني،اتسم بتصميم مميز وغير تقليدي، ليكشف عن جمال انوثتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على ترك شعرها المبلل منسدلا على كتفيها بتصفيفة إنسيابية ومميزة،وتزينت بكولية وقرطين وانسيال،واسورة،لازوردي، زاد من جمالها واطلالتها

واختارت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها ،والكحل الاسود التي ابرز جمال عيونها،وتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين ، في المكياج على الالوان الناعمة والكحل الاسود التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم المتناسق مع لون بشرتها.