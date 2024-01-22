أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة على كرسي متحرك

نشر الفنان محمد أنور صورة جمعته بزوجته نوران والفنانة نجاة الصغيرة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: مع العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة.

عادت الي الظهور من جديد بعد غياب أكثر من 20 عاما خلال حفل joy awards 2024 فنانة فريدة من نوعها امتزجت اعمالها الفنية بالحب والعشق فكان صوتها وادائها على المسرح لا حدود له من شدة احساسها وجعل هذا منها شعلة فنية لا مثيل لها انها الفنانة التي لا تحب الأضواء، "



وغنت نجاة الصغيرة مقطعا من أغنية "عيون القلب" بنظام البلاي باك “الصوت المسجل”، وظهرت عليها علامات التقدم في العمر، وعدم القدرة على الوقوف على خشبة المسرح والتحدث للجمهور.

كانت الإعلامية بوسي شلبي قد كشفت أن إدارة المهرجان تستعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل اليوم وهو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة وتكريمها ضمن فعاليات الحفل.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على المسرح لتكريم الفنانة نجاة الصغيرة، وسط تصفيق حار من الحضور مرددين وحشتنيا.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، معربين عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة التي لا توصف بمشاهدة قيثارة الشرق في الرياض بعد غياب سنوات عدة، لافتين الى ان مفاجأة ظهور نجاة أعظم ما حدث بالمهرجان.

وتتميز الفنانة نجاة بأسلوبها الخاص وطريقتها المتميزة في الاداء القوي المسيطر على شخصيتها وقد استطاعت أن تؤسس مدرسة فنية خاصة بها، كما تعتبر الفنانة الوحيدة التي لم تغير من اسلوبها وطابعها الفني وبقيت محافظة عليه ولم تسير وراء الموضة الفنية وقد حرصت على أصالة الطرب العربي الأصيل.