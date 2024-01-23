وعد البحري تواجه التنمر بـ عندية

صدرت أحدث أغنيات الفنانة السورية وعد البحري بعنوان "عندية" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود، وشكلت عودتها للإنتاجات الغنائية بعد غياب خمس سنوات.

أغنية "عندية" باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي درامي جمع بين الأداء الحسي والطربي، وسلطت الأغنية بموضوعها الضوء على المرأة المكسورة جراء الحب أو الإنفصال أو الفقدان، حيث تتعرض للتنمر ولكلام الناس المؤذي.

على صعيد الصورة، حمل الكليب توقيع المخرج فادي حداد وتم تصويره في لبنان، وتناول موضوع التنمر وموضوع الأذى النفسي، فالحياة لا بُد وأن تستمر ولا تقف عند كلام الآخرين ونظرتهم وأفعالهم، فالقوة في الإستمرار.

أغنية "عندية" من كلمات سمير زكي والحان عصام كاريكا وتوزيع محمد هارون وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.