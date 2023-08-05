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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دا آخر بوست ليا.. خالد الفايد يعتزل مجددا

خالد الفايد
خالد الفايد

أعلن المطرب الشاب خالد الفايد العائد من الاعتزال،  قراره باعتزال السوشيال ميديا وعدم التواصل مع جمهوره عبر صفحات السوشيال ميديا لحين يتم تأهيله مجددا للتعامل مع الجمهور.

 

وكتب خالد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  "أولا وبدون مقدمات أنا هعتزل السوشيال ميديا فتره مؤقتة لحد ما أكون مؤهل إن أنا اتعامل مع الناس بطبيعتي مره تانيه، ولكل حد أنا شتمته او نزلت بوست عليه وتعديت حدودي كشاب لسه بيبدأ وبيقول بسم الله في المجال من هنا ورايح كلامي من غير شتايم ولا تقليل من اي شخص.



وتابع: هلتزم في الچيم واتمرن كويس هبدأ أتعلم من أخطائي اللي فاتت وهحاول مكررهاش دا اخر بوست ليا الفتره دي ومش هبدء انزل بوستات الا لما الاقي نتيجة من كلامي دا واحس ان بدأت ابقي شخصية ايجابية ومؤثرة بفني الكويس وشكرا لكل اللي دعموني ووقفوا جمبي بجد بحبكم.

 

 

خالد الفايد يعود من الاعتزال

كشف الفنان خالد الفايد؛ في تصريح خاص لصدى  البلد عن تراجعه عن الاعتزال بعد فترة قصيرة .

وقال خالد الفايد في تصريح خاص لصدى البلد :" قررت التراجع عن الاعتزال الحمد لله ؛ وسابدأ صفحة جديدة مع الفن ".

وتابع :" أوعد جمهوري خلال الفترة المقبلة انني ساقدم شيئا يليق بي وبهم خلال الفترة المقبلة ".
وأضاف :" جماعات اسلامية لعبت بدماغي وأنا فوقت الحمد لله قبل فوات الاوان ".

 

العدول عن الاعتزال 

أثار الفنان خالد الفايد، حالة من الجدل الواسع حول اعتزاله مجددا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال خالد الفايد : “أكبر غلطه عملتها ف حياتي اني سمعت كلام الناس .. كنت مخلص من قلبي ..لكن شفت منهم عكس كدا.. وربنا يكفيكم شر اللعب ف الودن والكلام الفارغ .. ربنا يبعد عنكم اي حد بيستغلكم ويضحك عليكم باسم الدين .. ربنا يبعد عنكم اي حد عامل فيها مولانا .. صدقوني في حاجات مش هقدر اشرحها ليكم .. ومش هقدر اقول غير اني اتسرعت وغلطت ف هاني محروس غلط كبير بسبب اني اديت ودني للناس وسيبتهم يتكلموا ويولعوا براحتهم.. اوعي تسلم ودنك لحد وتخليه يبخ فيها سموم .. دا درس اتعلمته حبيت اوضحه علشان محدش يقع في نفس غلطتي”.

خالد الفايد:


وأضاف خالد الفايد : "مش عيب انك تعتذر .. اعتذر .. اما تحس بالحزن .. انك كنت السبب في الم شخص من دون ما تقصد .. اعتذر ..  اما تحس بالضيقة .. انك اهملت شخص كان يستاهل اهتمامك .. 
اعتذر .. اما تحس بالندم .. انك خسرت عاطفة شخص ما ناحيتك بسبب حاجة غلط انت عملتها .. 
الاعتذار علاج .. الاعتذار بس هو اللي قادر يصلح كل ده و اكتر .. اعتذار بدون اعذار".

وظهر خالد الفايد وهو ممسك بالعود من خلال صورة له عبر فيسبوك معلقا عليها : “الموسيقى تجعلنا تعساء بشكل أفضل”.

وزاد خالد الفايد من حيرة جمهوره بشان عودته الى الغناء مجددا حيث علق على أحد تعليقات جمهوره قائلا : “بحب الفن بس مبحبش الفلوس” ليؤكد بعد ذلك على عودته للغناء مجددا من تعليق أحد متابعيه : “وهو ابويا وغالي عليا ربنا يصلح الحال يارب” فى إشارة الى المنتج هانى محروس.

 

اعتزال خالد الفايد 


أعلن الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز، اعتزاله الغناء، وإطلاق اللحية، والاتجاه إلى التدين، بعد أيام من إعلان تحضيره العديد من الأعمال الغنائية الجديدة.

وعلق مطرب ذا فويس المعتزل خالد الفايد، على قرار اعتزاله للمرة الأولى مؤكدا أن هناك أشخاص ينصحونه بالعدول عن القرار.

وكتب المطرب خالد الفايد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقولي يابني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وأنت معاك فلوس.

وأضاف: ده هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا، بتضايق جدا من الناس دي.

خالد الفايد اعتزال السوشيال ميديا المطرب الشاب خالد الفايد

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