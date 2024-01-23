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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

حسن يوسف
حسن يوسف

تصدر الفنان حسن يوسف تريند محرك البحث "جوجل" بعد إعلانه تفاصيل اعتزاله الفن خاصة بعد وفاة نجله، مشيرا إلى أنه أصبح غير مفيد بعد تقديمه عدد كبير من الشخصيات.

حسن يوسف يكشف حقيقة اعتزاله الفن بعد وفاة نجله غرقا | خبر | في الفن
حسن يوسف وزوجتة 

حقيقة إعتزال حسن يوسف 

وقال حسن يوسف في تصريحات تلفزيونية بقناة "صدى البلد": "بعد وفاة ابني الغالي خدت القرار ده، الوجع اللي جوايا خلاني مقدرش أدي الأدوار اللي كنت بقدمها، وشفت أن التمثيل ملوش لازمة وبشكر كل الجمهور على تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".

وأضاف حسن يوسف: "أحب أن أشكرهم على الوقوف بجواري وطيلة الوقت يشجعونني ويدعموني بشكل مستمر وإذا كنت قدمت أعمالا جيدة فهذا بفضل تشجيعهم لي".

شمس البارودي تعلن إعتزال حسن يوسف 

وكانت شمس البارودي زوجة الفنان حسن يوسف، كشفت أن الفنان حسن يوسفاعتزل الفن، بعد وفاة نجله "عبد الله" غارقا، حيث قرر تكريس وقته للعبادة، والصلاة، وصلة الرحم، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة، ولقى عبد الله حسن يوسف الابن الأصغر، للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي، مصرعه غارقًا، أثناء تواجده في إحدى قرى الساحل الشمالي.

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سبب وفاة ابن حسن يوسف

عثر الأهالي على ابن الفنان حسن يوسف، بإحدى قرى الساحل الشمالي، وكشف الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق أثناء السباحة، وكانت صدمة شديدة على أهله، حيث تواصل نجل الفنان حسن يوسف مع أسرته، قبل ساعات قليلة من حدوث الواقعة وأخبرهم بأنه متوجه إلى الشاطئ للاستحمام، وبعدها بساعات قليلة تلقت أسرة الفنان حسن يوسف خبر الوفاة.

تأجيل مسلسل بيت السيدة لحسن يوسف 

قالت الفنانة عفاف شعيب، في تصريحاتها إعلامية، إن صناع مسلسل بيت السيدة لم يتخذوا أي خطوة التحضيرات للعمل لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، معلقة: "محدش كلمنا ولا حضرنا أي حاجة".

سبق وبدأ الفنان حسن يوسف والفنانة عفاف شيب، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل بيت السيدة لعرض في رمضان ٢٠٢٤، ولكن قرر صناع العمل تأجيله من رمضان 2023 لـ 2024 بسبب ضيق الوقت.

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