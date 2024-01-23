الكراكي يزف نبأ سارا عن نصير مزراوي قبل مواجهة زامبيا

قال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إن نصير مزراوي، مدافع بايرن ميونخ الألماني، قد يكون جاهزا لمواجهة زامبيا غدا، في آخر مباريات الفريق بالمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعرض مزراوي للإصابة بتمزق عضلي الشهر الماضي، أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر في أول مباراتين مع منتخب بلاده في البطولة، أمام كل من تنزانيا التي فاز فيها منتخب المغرب 3 / 0، والتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1 /1.

وسيحاول رجال الركراكي تأمين صدارة المجموعة والتأهل لدور الستة عشر من خلال الفوز غدا الأربعاء، حيث من الممكن أن يشارك مزراوي رغم التقارير التي أكدت أن بايرن حاول إعادة اللاعب إلى النادي.

وقال الركراكي في تصريحات لوسائل الاعلام المغربية: "لا أعلم من أين حصلت على المعلومات التي تؤكد أن بايرن ميونخ يسعى لإعادته مجددا، لكننا لدينا كل الحقوق في ذلك أثناء تواجده معنا بكأس أمم أفريقيا".

وختم: "إنه معنا، إلى جانب ذلك من الممكن أن يلعب في مباراة الغد".

