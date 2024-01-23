استشاري نفسى يكشف عن حالات نوبات هلع مفزعة

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، إن نوبات الهلع القاسية، تحدث فى الغالب فى المسجد والكنيسة، وتكون قادرة على إحداث هزة نفسية وجسدية داخل المريض بصورة مفزعة، لدرجة أن المحيطين بالمريض يشعرون وكأنه سيرحل عن الدنيا.

وأكد مستشار الصحة النفسية، في تصريح له، أن أعراض نوبات الهلع تتمثل في التعرق الشديد، ضربات القلب المتزايدة، الشعور بالموت، الخوف الشديد من الموت، وهذه الأعراض صعبة للغاية على الذي يمر بها.

وأضاف في حديثه، أن الخوف الشديد وغير الطبيعي أسوا أمر من الممكن أن يمر الإنسان به، الخوف يجعل الإنسان لا يهنأ بصحة أو مال أو ولد، لذا أصحاب الخوف الشديد عليهم الرجوع إلى الطبيب النفسي من أجل تلقي العلاج.

وتابع: "العلاج النفسي برنامج محكم لخطة معلنة، لذا الاعتقاد بأن العلاج النفسي مجرد الحديث بوضوح أمام الطبيب أمر خاطئ للغاية".