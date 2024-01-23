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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

٤٠٠ ألف دولار.. سعر صادم لساعة عمرو دياب في joy awards

صدى البلد

ارتدى الفنان عمرو دياب ساعة باهظة الثمن أثناء تواجده على المسرح في ختام حفل Joy awards بلغ ثمنها حوالي ٤٠٠ ألف دولار وما يعادل ٢٥ مليون جنيها. 

 

 

ساعة عمرو دياب الباهظة ارتداها من قبل لاعب  كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو، وطرح منها نسخ نادرة العدد. 

 

حرص الفنان عمرو دياب على حضور حفل توزيع جوائز joy awards، وأشعل الحفل بغناء أغنية «يا أنا يا لأ».

 

وأثار الفنان عمرو دياب الجدل، بسبب ارتدائه الحلق، مع السلسلة، مع كتابة التاتو خلف أذنيه.

 

وخطف عمرو دياب الأنظار، مرتديا بدلة بيضاء أنيقة مع حذاء أبيض أنيق دون تكلف.

 

جائزة joy awards 

 

تشكل جائزة Joy Awards  قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

 

 

 

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

عمرو دياب joy awards الهيئة العامة للترفيه العاصمة السعودية الفنان عمرو دياب حفل توزيع جوائز joy awards

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