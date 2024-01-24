«المسلماني»: دعوى جنوب أفريقيا القضائية ضد إسرائيل وثقت جرائم الاحتلال بغزة|فيديو

أكد الإعلامى أحمد المسلمانى، أن الدعوى القضائية التى رفعتها جنوب أفريقيا تحتوى على جرائم الاحتلال الإسرائيلى، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الجرائم الإسرائيلية التي تتم على أرض الواقع.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد أن الوضع في قطاع غزة صعب، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية الشرسة على المدنيين بالقطاع غزة.

قطاع غزة

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن إسرائيل لا تستجيب إلى دعوات ومطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ولا تستجيب لقرار الأمم المتحدة، ولا تستجيب لقرارات مجلس الأمن بدخول الإغاثات إلى الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة.



