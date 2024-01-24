ليلى علوي: هند في "مقسوم" طقة حبتين وده مختلف عني

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بدورها في فيلم " مقسوم " في شخصية " وأنها كانت سعيدة منذ تصوير الفليم وأن المخرجة كوثر يونس لديها طاقة كبيرة هائلة وطموح ضخم أحيانا أكثر من اللازم وأن الكاتب والمنتج هيثم دبور نجح بشكل كبير في كتابة الشخصية وأحداث الفيلم لدرجة تصديق كل المشاهد والشخصيات قائلة : صعب ماتصدقيش كل الشخصيات والأحداث ودائما هتسحوا أن كل شخصية قابلتوها ".

تابعت خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" -نادر لما بنبسط وأنا بتفرج على شغل ليا وأنا انبسطت فيلم جميل ضحكت وعيطت وحلمت وغنيت ورقصت".

وعن أوجه التشابه بين الصديقات في الواقع والفيلم قائلة : " عندي أصدقاء كتير جدا الاصدقاء في حياتي هم عائلتي وأقدر الصداقه جدا ".

وعن قرب شخصية هند منها في الواقع : " شخصية هند بالرغم من ان فيها حتت " طاقة " بعيدة عني شويتين لكن حنونة وطيبة جدا والتسامح وكل التفصيل حبتها دي حبتها" .

وذكرت أنها قدمت وشعرت في الفيلم بما وصفته بطاقة غريبة ومختلفة قائلة: " لم أقدمها من ذي قبل بيفكرني بأفلام قدمتها زمان رغم اختلاف الشخصية الخاصة بهند عن ماسبق".

وواصلت: "مبسوطة أن الأطفال حبوا الفيلم ودي أهم حاجة وبيتكلموا عن الأغاني والفكرة ده لوحده حاحه تسبب السعادة، وذكرت أنها عملت مع كوثر يونس في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصري الله، قائلة:" كنت مطمنة معاها جدا وهي التجربة الأولى في فيلم روائي طويل ومن أول يوم حسيت بيها كمخرجة.

