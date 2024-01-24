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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة هتهزه| العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تثير الجدل.. ماذا سيفعل محمد رمضان؟

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

كشفت ليلى عبداللطيف، عددًا من التوقعات الجديدة بشأن الفنانين، إذ تحدثت عن تامر حسني، ومحمد رمضان وغيرهم من الفنانين.

محمد رمضان 

ليلى عبد اللطيف ومحمد رمضان

وقالت ليلى عبداللطيف بشأن محمد رمضان، خلال لقائها مع "et بالعربي"، إنه سيستمر في تحقيق النجاحات، المتنوعة بين الأغاني والأفلام والمسلسلات.

وتابعت: "محمد رمضان هيعمل أغنية مع سعد لمجرد وغيره، هيعمل حاجة هتكسر العالم بيها، ونفسي أشوفه وأسلم عليه".

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مفاجأة تصدم محمد رمضان

واستكملت بجملة مشوقة، متابعةً: "عشان عايزة أقوله حاجة في ودنه وهي مفاجأة هتهزه".

فيلم الألماني لمحمد رمضان

قال الناقد طارق الشناوي إن فيلم الألماني من الأعمال الناجحة التي قدمت محمد رمضان للسينما، مشيرًا إلى أن محمد رمضان لم يستطع أن يستثمر هذا النجاح الذي حققه في بدايته.
وأضاف الشناوي، فيلم الألماني قدم محمد رمضان وبعد ذلك قدم فيلم (عبده موته) لتأكيد النجومية ولكن محمد رمضان لم يستطع استثمار هذا النجاح وبدأ في التراجع سريعًا.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

ولدت فى 17 يناير 1958 (تبلغ من العمر 65 سنة).

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال.

عالمة فلك أو عرافة لبنانية.

لُقّبت بـ"سيّدة التوقعات".

لا تؤمن بقراءة فنجان القهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي.

تؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان وتخيب أحياناً أخرى.

تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية.

ليلى عبد اللطيف 

توقعات ليلى عبد اللطيف

أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن توقعات ليلى عبد اللطيف عن العالم حدثت بالفعل، مثل:

توقع حدوث اضطراب سياسي في بعض الدول مثل فرنسا.

توقع حدوث عدد من الكوارث مثل الزلازل والتي وقعت ببعض الدول مثل تركيا.

توقع حدوث تطور كبير في تقنية الذكاء الاصطناعي.

توقعت الاتجاه بالأنظار إلى رجل الأعمال الكندى إيلون ماسك.

وأخيرًا توقعت طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

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