بنفهم كورة شوية.. خالد الغندور يرد على منتقديه لهذا السبب

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة قوية لبعض منتقديه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: «الرأس الأخضر مع موريتانيا في دور الـ١٦ وإن شاء الله موريتانيا تكسب، دي كانت توقعاتي قبل البطولة للمنتخبات العربية الجزائر وتونس و الناس زعلت من كلامي و الحصان الأسود قبل البطولة الرأس الأخضر… الحمد لله بنفهم كورة شوية».

وفجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.

وأعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، التشكيل الأساسي لمباراة موريتانيا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، مساء الثلاثاء.