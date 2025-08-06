أحمد بلال: لقب الدوري سينحصر بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك خارج المنافسة

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بطولة الدوري المصري في السابق كانت تشهد منافسة قوية، وجماهير رائعة، وجودة عالية في أداء اللاعبين، وكان من الصعب التكهّن بنتائج بعض المباريات، خاصة على ملاعب الأندية الجماهيرية.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار: "الدوري المصري حاليًا أصبح منقسمًا إلى عدة مستويات؛ فهناك الأهلي وبيراميدز في صدارة المنافسة، ثم يأتي الزمالك بعدهما، ومن ثم فرق مثل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وباقي الأندية."

وأضاف: "الإسماعيلي كان ينافس على بطولة الدوري، وسبق أن تُوِّج بها، وفي عام 2009 خاض مباراة فاصلة، لكن الأهلي ظل صاحب السيطرة على اللقب. في الموسمين الماضيين تراجع الزمالك بشكل واضح، وانحصرت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز، ونتمنى عودة الزمالك بقوة للمنافسة، خاصة في ظل جماهيريته الكبيرة."

وتابع: "الأهلي يمتلك قائمة قوية، لكن كل شيء وارد بالطبع، خصوصًا مع العوامل المتعلقة بالإصابات والغيابات، كما أن بيراميدز يمتلك أيضًا قوامًا مميزًا من العناصر الجيدة. أما الزمالك، فقد تعاقد مع صفقات جيدة، لكن يبقى السؤال: هل تلك الأسماء قادرة على قيادة الفريق نحو حصد لقب الدوري؟ من الصعب الحكم الآن، وسننتظر رؤيتهم في الملعب."

واستكمل: "سنبدأ في تقييم تجربة خوسيه ريبيرو مع الأهلي خلال مباريات الدوري الممتاز، خاصة عند مواجهة الفرق التي تلعب بدفاع منظم."

وأضاف: "من الصعب الاعتماد على عمر كمال عبد الواحد كظهير أيمن في المباريات الكبيرة، ومحمد شكري لاعب جيد، لكن لا يمكن مقارنته بعلي معلول الذي يمتاز بقدرات مختلفة تمامًا. وربما يعتمد ريبيرو على أحمد رمضان بيكهام أو ياسين مرعي لبناء اللعب من الخلف."

واختتم بقوله: "هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، دائمًا يطلق توقعات عديدة، لكن في النهاية أتمنى أن يُحسم لقب الدوري لصالح النادي الأهلي، كما أتمنى عودة الزمالك إلى دائرة المنافسة."